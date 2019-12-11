Zirve Uğurcan’ın

Altyapıdan yetişen oyuncular arasında bu sezon Uğurcan Çakır 20 maçta bin 800 dakika süre alarak en çok sahada kalan isim oldu. Uğurcan'ı 17 maçta 1487 dakika ile Hüseyin takip ederken, A. Parmak 19 maçta bin 464 dakika, A. Ömür 6 maçta 461 dakika, Serkan 5 maçta 361 dakika, Abdurrahim 4 maçta 308 dakika, Muhammet 2 maçta 162 dakika, Kerem 1 maçta 89 dakika, Koray 3 maçta 48 dakika, Behlül 1 maçta 32 dakika ve Cafer 1 maçta 11 dakika oynadı.