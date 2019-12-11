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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'dan 83 kişi hakkında suç duyurusu

Trabzonspor'dan 83 kişi hakkında suç duyurusu

Kulübü, aralarında 3 gazetecinin de olduğu 83 kişi hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sosyal medya ile çeşitli basın yayın organları üzerinden, kulübe örtülü ödenek vasıtasıyla 50 milyon avro veya 50 milyon dolar gönderildiği şeklindeki iddiaları sürekli gündeme getirdikleriyle gerekçesiyle, 3'ü gazeteci olmak üzere 83 kişi hakkında 'nun 125. ve 267. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde belirtilen fiillere aykırılıktan suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"Belli bir merkezden çıktığı apaçık ortada olan manipülatif ve yalan haberlerle kulübümüze saldıran bu kişilerin, yüce Türk adaleti tarafından en doğru şekilde cezalandırılacağına olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

" Kulübü bugüne kadar hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, doğruluk ve hakkaniyetin peşini bırakmamış, üstelik kimileri gibi bir günde değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır. Trabzonspor Kulübü, bu gibi durumlara kendini düşürecek kadar küçülmektense, sınırlı imkanlar içinde çözüm üretmeyi, daha çok emek, özveri ve mücadele sergilemeyi koşulsuz bir şekilde tercih etmiştir.Tüm bu yalan haberler için kalem oynatanlar iyi bilmelilerdir ki Trabzonspor Kulübü gayriahlaki tutumları kendine yakıştırmayacak insanları temsil etmek gibi önemli bir misyona sahiptir. 'den veciz bir söz ile ifade etmek gerekirse, muhannetin köprüsünden geçmek yerine, dereye düşüp sele kapılmayı göze alan bizler, bu iftiralarla ve Trabzonspor isminin lekelenmesine asla izin vermeyeceğiz."

  1. 11.12.2019
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