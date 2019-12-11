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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'e geldi

Trabzonspor Basel'e geldi

, Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son haftasında ile yapacağı maç için 'ye geldi. 'ye ait özel uçakla 'dan havalanan bordo-mavili kafile, 3,5 saatlik yolculuğunun ardından Basel'e ulaştı.

Bordo-mavili kafileyi havalimanında 'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve konsolos Mehmet Yüceer karşıladı.

Kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı otele geçti. , bu akşam karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirecek. İdman öncesi teknik direktör ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

  1. 11.12.2019
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