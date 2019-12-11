Trabzonspor Avrupa'da son maçına çıkıyor
Trabzonspor, Avrupa'da 135. maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı, 50 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu sezon Avrupa'daki son maçına çıkacak. Grupta oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer 1 puan ile son sırada yer alıyor. Grupta bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.
Bordo-mavililer, Avrupa'da geride kalan 134 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 50 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 173 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 87. MAÇ
Trabzonspor, Basel maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 87. kez sahada olacak. Bu kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 86 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 31 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 117 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 119 gole engel olamadı.
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 11:53
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Umut parasını katladı!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Abartmayın o kadar Lens resmen topu çarptırdı gol oldu. Umut'un yerinde kim olsa o golleri atardı.
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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
Toplam 1
Yorum
Karakartallı Beşiktaş'ın prestij maçıdır. Sahaya gençler çıksın. Belki kazanacağımız oyuncular vardır.
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"CAS'a gideceğiz"
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI ADAM GİBİ ADAM
Trabzonspor Avrupa'da son maçına çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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