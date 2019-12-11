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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Avrupa'da son maçına çıkıyor

Trabzonspor Avrupa'da son maçına çıkıyor

, Avrupa'da 135. maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı, 50 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

C Grubu 6. maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin takımı ile karşılaşacak olan , bu sezon Avrupa'daki son maçına çıkacak. Grupta oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer 1 puan ile son sırada yer alıyor. Grupta bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Bordo-mavililer, Avrupa'da geride kalan 134 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 50 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 173 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 87. MAÇ

Trabzonspor, Basel maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 87. kez sahada olacak. Bu kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 86 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 31 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 117 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 119 gole engel olamadı.

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 11:53
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