Sörloth farkı

Attığı 9 gol ve yaptığı 4 asistle takımına önemli katkı sağlayan isimlerin başında Sörloth geliyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda kariyerinin en iyi çıkış yaptığı dönemini de yaşıyor. Ünal Karaman'in lig maçlarının tamamında ilk 11'de sahaya sürdüğü Norveçli santrfor, bin 241 dakika görev aldı. Lig maçlarında sarı kart dahi görmeyen 23 yaşındaki futbolcunun gol attığı maçları ise Karadeniz temsilcisi kaybetmedi. Maç başına 1.86 puan ortalaması yakalayan 23 yaşındaki forvet, Karaman'ın da vazgeçilmez oyuncuları arasındaki yerini aldı.