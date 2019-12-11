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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Sörloth farkı

Sörloth farkı

Attığı 9 gol ve yaptığı 4 asistle takımına önemli katkı sağlayan isimlerin başında Sörloth geliyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda kariyerinin en iyi çıkış yaptığı dönemini de yaşıyor.

Attığı 9 gol ve yaptığı 4 asistle takımına önemli katkı sağlayan isimlerin başında Sörloth geliyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda kariyerinin en iyi çıkış yaptığı dönemini de yaşıyor. 'in lig maçlarının tamamında ilk 11'de sahaya sürdüğü Norveçli santrfor, bin 241 dakika görev aldı. Lig maçlarında sarı kart dahi görmeyen 23 yaşındaki futbolcunun gol attığı maçları ise temsilcisi kaybetmedi. Maç başına 1.86 puan ortalaması yakalayan 23 yaşındaki forvet, Karaman'ın da vazgeçilmez oyuncuları arasındaki yerini aldı.

  1. 11.12.2019
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