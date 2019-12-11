Sörloth farkı
Attığı 9 gol ve yaptığı 4 asistle takımına önemli katkı sağlayan isimlerin başında Sörloth geliyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda kariyerinin en iyi çıkış yaptığı dönemini de yaşıyor.
Attığı 9 gol ve yaptığı 4 asistle takımına önemli katkı sağlayan isimlerin başında Sörloth geliyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda kariyerinin en iyi çıkış yaptığı dönemini de yaşıyor. Ünal Karaman'in lig maçlarının tamamında ilk 11'de sahaya sürdüğü Norveçli santrfor, bin 241 dakika görev aldı. Lig maçlarında sarı kart dahi görmeyen 23 yaşındaki futbolcunun gol attığı maçları ise Karadeniz temsilcisi kaybetmedi. Maç başına 1.86 puan ortalaması yakalayan 23 yaşındaki forvet, Karaman'ın da vazgeçilmez oyuncuları arasındaki yerini aldı.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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