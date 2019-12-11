Program belli oldu

Basel karşılaşması öncesinde antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Bordo-mavili takım bugün İsviçre'ye gidecek. Teknik direktör Ünal Karaman ile futbolculardan Hüseyin Türkmen'in katılacağı basın toplantısı ise saat 17.30'da St.Jakob-Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ardından 18.00'de yine St.Jakob-Park Stadyumu'nda yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak yapılacak.