Program belli oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Program belli oldu

oldu

Program belli oldu

Basel karşılaşması öncesinde antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Bordo-mavili takım bugün 'ye gidecek.

Basel karşılaşması öncesinde antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Bordo-mavili takım bugün 'ye gidecek. Teknik direktör ile futbolculardan Hüseyin Türkmen'in katılacağı basın toplantısı ise saat 17.30'da St.Jakob-Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ardından 18.00'de yine St.Jakob-Park Stadyumu'nda yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak yapılacak.

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Program belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN