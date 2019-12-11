Karaman en önde

Trabzonspor'un yüzü, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gülüyor. Karaman ile bordomavililer, geçen sezonu 63 puanla 4. tamamlayarak 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti. Bu sezon 14 hafta sonunda 26 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Ligde Trabzonspor'un başında çıktığı 48 maçta 25 galibiyet, 14 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşayarak 1.85 puan ortalaması elde eden Karaman, kulüpte Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 hoca içinde en iyi ortalamayı yakalayan isim oldu.

KENDİNİ AŞTI

Karadeniz devi, Karaman yönetiminde geçen sezon 14 haftalık periyotta sergilediği performansı da geride bıraktı. Geçen sezon Karaman yönetiminde 14 haftada 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve 7. sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon ise aynı hafta sonunda 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti. Ligde 3. durumda bulunan Karadeniz ekibi, lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde yer alarak zirve yarışını sürdürdü.

DERBİLERDE COŞTU

Bordo-mavililer, Karaman idaresinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, geride kalan sezon Karaman yönetiminde 2010- 2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı da gösterdi.