Emin Kahraman: Büyük haksızlık
Başkan Yardımcısı Kahraman: Sahadaki ve masadaki mücadelesini finansal fair play kurallarına uyarak sürdüren tüm kulüpler adına, sapma tutarının % 30’dan 40’a çıkaran kararın iptali için Tahkim’e başvurduk.
Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını % 30'dan % 40'a yükseltmesine sert tepki gösterdi. Kahraman, "Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu karar, bu oranın içinde kalarak bütçesini yönetmeye çalışan kulüplerimize büyük bir haksızlık olduğu gibi; Türk futbolunun geleceğine yönelik tedavi edilemez derin yaralar açacaktır!" dedi. Trabzonspor'un talimatın 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmesi ve uygulanması konusunda kesin tavrını ortaya koyduğunu vurgulayan Kahraman, şöyle konuştu: "Kulübümüz 30 Haziran 2019 tarihinden beri finansal fair play (FFP) kuralları çerçevesinde hareket etmekte ve lig mücadelesini sınırlanan olanakları içinde büyük bir özveri ile sürdürmektedir. Kulübümüz, lisans talimatlarında yer alan bütün kriterleri harfiyen yerine getirmesine rağmen, TFF Yönetim Kurulu dün almış olduğu kararla, UEFA'ya geçtiğimiz haziran ayında bizatihi kendisinin verdiği taahhüdü çiğnemiştir. Dahası UEFA'nın FFP'ye aykırı bulduğu tüm iş ve işlemlere meşruiyet kazandırılmış, sportif rekabetin en temel değerlerinden biri olan emek ilkesi ayaklar altına alınmış, haksız rekabetin önü açılmış, kulüplerin doğru bir mali disiplinle yönetilmesi engellenmiştir."
DERE GEÇERKEN KURAL DEĞİŞMEZ
Kahraman şunları söyledi: "TFF aldığı kararla dünyaya en yalın ifadelerle şunu demiştir: 'Kulüplerimiz finansal kriterlerden ceza yiyebilir ve UEFA'nın organizasyonlarına katılamayabilirler; ancak benim organizasyonumda her koşulda yer alabileceklerdir.' Trabzon olarak, futbolun UEFA'nın belirlediği finansal kriterler içerisinde yönetilmesinden yana olduğumuzu vurgular, dere geçilirken değiştirilen kuralların Türk futbolunun asla ve asla gerçeği olamayacağını belirtmek isteriz. Sahadaki ve masadaki mücadelesini finansal fair play kurallarına uyarak sürdüren tüm kulüpler adına, sapma tutarının yüzde 30'dan 40'a çıkartılmasına yönelik kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvurduk."
- 11.12.2019
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Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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kaptan Vay bee
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