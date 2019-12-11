Denizlispor maçı 40 TL
Fırtına'nın Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 15. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu.
Fırtına'nın Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 15. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu. Pazartesi günü 20.00'de Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 375 ile 40 TL arasında değişiyor.
- 11.12.2019
- "Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi"
- Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
- Hıncal Uluç: Galatasaray'ı bu hale getiren Fatih Terim
- "Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer yasağı verebilecek federasyon var mı?"
- Hıncal Uluç: Maçı alan Galatasaray değil ikram eden Alanyaspor
-
Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...
Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
-
Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
-
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Denizlispor maçı 40 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.