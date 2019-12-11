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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Denizlispor maçı 40 TL

Denizlispor maçı 40 TL

Fırtına'nın 'nun 15. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu.

Fırtına'nın 'nun 15. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu. Pazartesi günü 20.00'de Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 375 ile 40 TL arasında değişiyor.

  1. 11.12.2019
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