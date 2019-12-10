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10 Aralık 2019, Salı
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'un yönetiminde yüzü gülüyor

Trabzonspor'un Ünal Karaman yönetiminde yüzü gülüyor

ekiplerinden 'un yönetiminde yüzü gülüyor. Ünal Karaman ile ligde ikinci sezonunu geçiren bordo-mavililer, geçen sezonu 63 puanla 4. sırada tamamlayarak 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti.

Bu sezon geride kalan 14 hafta sonunda 26 puanla 3. sırada yer alan ekibi, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

Ligde 'un başında çıktığı 48 maçta 25 galibiyet, 14 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşayarak 1,85 puan ortalaması elde eden , bordo-mavili ekipte 'in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi ortalamayı yakalayan isim oldu. Trabzonspor, Şenol Güneş'in bordo-mavili ekipteki 4. döneminde 2009-2010 sezonunun 20. haftasından 2012-2013'ün 19. haftasına kadar olan süreçte oynadığı 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle yine 1,85'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Bordo-mavili takım, yönetiminde 1,46, idaresinde 1,45, Vahid Halilhodzic döneminde 1,12, ile 1,27, ile 1,42, ile 2 ayrı dönemde 1,38, 'ın iki döneminde 1,56, ile 1,77 puan ortalaması elde etmişti.

SEZONU TAMAMLADI

Ünal Karaman, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 çalıştırıcıdan biri oldu.

Bordo-mavililerde daha önce , , Şenol Güneş, Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı ve Şota Arveladze, hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu. Karaman, Karadeniz ekibinde futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak şampiyonluklar yaşayan ve kupalar kaldıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda bir sezonu tamamlayan 4. teknik adam olarak tarihe geçti.

ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI EN ÇOK PUANI TOPLADI

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un "üç büyükler"ine karşı iyi sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, Karaman idaresinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, geride kalan sezon Karaman yönetiminde 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı da gösterdi.

KENDİNİ AŞTI

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde geçen sezon 14 haftalık periyotta sergilediği performansı da geride bıraktı. Geçen sezon Ünal Karaman yönetiminde 14 haftada 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve 7. sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon ise aynı hafta sonunda 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti.

Ligde 3. durumda bulunan Karadeniz ekibi, lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde yer alarak zirve yarışını sürdürdü.

DEPLASMAN LİDERİ

Trabzonspor, bu sezon Medipol Başakşehir ile dış sahada en fazla puan toplayan (12) iki takımdan biri oldu. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanıp 3'ünde berabere kalırken, sadece bir yenilgi yaşadı.

SON 9 TEKNİK ADAMIN PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor'un son 9 teknik adam yönetiminde aldığı sonuçlar ve puan ortalamaları şöyle:

Teknik adam Oynanan maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan ortalaması
Tolunay Kafkas 15 7 1 7 1,46
Mustafa Akçay 20 8 5 7 1,45
Vahid Halilhodzic 8 1 6 1 1,12
Şota Arveladze 11 4 2 5 1,27
Sadi Tekelioğlu 7 3 1 3 1,42
Hami Mandıralı 29 11 7 11 1,38
Ersun Yanal 67 29 18 20 1,56
Rıza Çalımbay 26 13 7 6 1,77
Ünal Karaman 48 25 14 9 1,85

  1. 10.12.2019
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