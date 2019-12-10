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10 Aralık 2019, Salı
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Neşeli idman

Neşeli idman

Basel maçı hazırlıklarına başlayan temsilcisinin dünkü çalışmasında kahkaha sesleri eksik olmadı. yönetimindeki antrenmanda maçında oynayanlar yenilenme, diğerleri ise telafi idmanı yaptılar.

Basel maçı hazırlıklarına başlayan temsilcisinin dünkü çalışmasında kahkaha sesleri eksik olmadı. yönetimindeki antrenmanda maçında oynayanlar yenilenme, diğerleri ise telafi idmanı yaptılar. Takım bugünü izinli geçirecek. Avrupa Ligi'ndeki Basel maçı hazırlıkları yarınki antrenmanla tamamlanacak.
  1. 10.12.2019
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