Kuzeyin kralı durmuyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Kuzeyin kralı durmuyor

Kuzeyin kralı durmuyor

Kuzeyin kralı durmuyor

Sezon başında transfer edilen Norveçli yıldız, ligi domine etmeyi sürdürüyor. 24 yaşındaki futbolcu kariyerinde 2 kez 15 gole ulaşmıştı. Fırtına’da şimdiden , Avrupa ve kupada 12 golü buldu.

temsilcisinin 'tan 2 yıllığına kiralık olarak renklerine kattığı Alexander Sörloth, müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Norveçli forvet oyuncusu 'de geride kalan 14 haftada 9 ayrı maçta 9 kez ağları sarsmayı başardı. Ayrıca 4 de asist katkısı sağladı. Alexander Sörloth, Altay ile oynanan karşılaşmasında da kenardan oyuna dahil olup galibiyet golünü kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu 'ni de boş geçmedi.

SPARTA PRAG'I 2 KEV AVLADI

, Avrupa Ligi 3. eleme turunda 'a hem içeride hem de deplasmanda 1'er gol attı. Bu kulvarda ayrıca 1 de asisti bulunuyor. Sörloth şu ana kadar formasıyla çıktığı 23 maçta 12 defa ağları sarstı, 5 de asist yaptı. Yıldız isim kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Bodo Glimt ve Midtjylland'da 15'er gol atan Sörloth devre arası gelmemişken bu rakamı tehdit ediyor. Yıldız isim sezonun geri kalanında 4 defa daha ağları sarsarsa rekorunu kıracak.

SÖRLOTH ATINCA YENİLMİYOR

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un fileleri sarstığı 9 maçta hiç yenilmedi. Norveçli yıldızın gol attığı karşılaşmaların 5'ini kazanan Karadeniz temsilcisi, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

RODALLEGA VE BURAK'I SOLLADI

Karadeniz ekibinin yıldızı Alexander Sörloth geçen sezon kendisiyle aynı bölgede görev yapan ve 'yı arkasında bıraktı. Norveçli forvet 9 gole ulaştı. Aynı dönemde Hugo Rodallega'nın 6, Burak Yılmaz'ın ise 5 golü bulunuyordu.

KRALLIKTA İDDİALI KONUMDA

Süper Lig'de 14 haftada 9 gol kaydeden Alexander Sörloth krallık yarışında da bir hayli iddialı konuma geldi. 24 yaşındaki forvet, krallık koltuğunu kendisi gibi 9 golü bulunan Malatyasporlu Jahovic, Alanyasporlu Cisse ve F.Bahçeli Vedat Muriç ile paylaşıyor.

PALACE'TA İSYAN VAR

Alexander Sörloth'un kiralık olarak geldiği Crystal Palace, Premier Lig'de orta sıralarda yer alıyor. Ancak İngiliz ekibi hücumda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Crystal 16 haftada 14 gol atabildi ve bu kategoride sadece 9 kez ağları sarsan sonuncu Watford'un önünde. Palace taraftarı "Elimizdeki Sörloth golleri sıralarken biz ona uzaktan bakıyoruz" yorumları yapıyor.

  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuzeyin kralı durmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN