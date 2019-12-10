Kuzeyin kralı durmuyor

Karadeniz temsilcisinin Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak renklerine kattığı Alexander Sörloth, müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Norveçli forvet oyuncusu Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 9 ayrı maçta 9 kez ağları sarsmayı başardı. Ayrıca 4 de asist katkısı sağladı. Alexander Sörloth, Altay ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da kenardan oyuna dahil olup galibiyet golünü kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu UEFA Avrupa Ligi'ni de boş geçmedi.

SPARTA PRAG'I 2 KEV AVLADI

Alexander Sörloth, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag'a hem içeride hem de deplasmanda 1'er gol attı. Bu kulvarda ayrıca 1 de asisti bulunuyor. Sörloth şu ana kadar Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 maçta 12 defa ağları sarstı, 5 de asist yaptı. Yıldız isim kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Bodo Glimt ve Midtjylland'da 15'er gol atan Sörloth devre arası gelmemişken bu rakamı tehdit ediyor. Yıldız isim sezonun geri kalanında 4 defa daha ağları sarsarsa rekorunu kıracak.

SÖRLOTH ATINCA YENİLMİYOR

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un fileleri sarstığı 9 maçta hiç yenilmedi. Norveçli yıldızın gol attığı karşılaşmaların 5'ini kazanan Karadeniz temsilcisi, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

RODALLEGA VE BURAK'I SOLLADI

Karadeniz ekibinin yıldızı Alexander Sörloth geçen sezon kendisiyle aynı bölgede görev yapan Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'yı arkasında bıraktı. Norveçli forvet 9 gole ulaştı. Aynı dönemde Hugo Rodallega'nın 6, Burak Yılmaz'ın ise 5 golü bulunuyordu.

KRALLIKTA İDDİALI KONUMDA

Süper Lig'de 14 haftada 9 gol kaydeden Alexander Sörloth krallık yarışında da bir hayli iddialı konuma geldi. 24 yaşındaki forvet, krallık koltuğunu kendisi gibi 9 golü bulunan Malatyasporlu Jahovic, Alanyasporlu Cisse ve F.Bahçeli Vedat Muriç ile paylaşıyor.

PALACE'TA İSYAN VAR

Alexander Sörloth'un kiralık olarak geldiği Crystal Palace, Premier Lig'de orta sıralarda yer alıyor. Ancak İngiliz ekibi hücumda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Crystal 16 haftada 14 gol atabildi ve bu kategoride sadece 9 kez ağları sarsan sonuncu Watford'un önünde. Palace taraftarı "Elimizdeki Sörloth golleri sıralarken biz ona uzaktan bakıyoruz" yorumları yapıyor.