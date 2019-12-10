Karaman farkı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Karaman farkı

Karaman farkı

Karaman farkı

, başarılı teknik adam ile zirveye yürüyor Geçen sezonu geride bıraktılar. Hedef şampiyonluk.

Şehrin evladı olan farkını gösteriyor. ile birlikte geçen sezonun başından beri koltuğunu koruyan iki teknik adamdan biri olan Karaman ile bordo-mavililer başarıdan başarıya koşuyor. geçen sezon 14 haftada 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgi ile 22 puan toplamıştı. 23 gol atmıştı. Kalesinde 19 gol görmüştü. Bu sezon istatistikler daha da ileri gitti. 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle Fırtına bu sezon 26 puana ulaştı. Fileleri 27 kez sarsarken, kalesinde 15 gole geçit verdi. Bordo-mavili camianın yüzü de Ünal Karaman ile gülüyor. sonrası Tolunaf Kafkas, M.Reşit Akçay, , Vahid Halilhodzic, , , Sadi Tekelioğlu ve görev yaptı. Fırtına, Karaman ile zirveye çıktı.
  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karaman farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN