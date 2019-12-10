Dışarıda 1 numara

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Fırtına 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 12 puan topladı. Karadeniz temsilcisi puan olarak Medipol Başakşehir ile zirveyi paylaşıyor. Ancak İstanbul ekibinin deplasmanda gol averajı sıfır. Trabzonspor ise 13 defa ağları sarsarken, kalesinde sadece 8 gole izin verdi.
Fırtına 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 12 puan topladı. Karadeniz temsilcisi puan olarak Medipol Başakşehir ile zirveyi paylaşıyor. Ancak İstanbul ekibinin deplasmanda gol averajı sıfır. Trabzonspor ise 13 defa ağları sarsarken, kalesinde sadece 8 gole izin verdi.
SON 9 YILDA DAHA İYİSİ YOK
Bordo-mavililer 14. haftalar baz alındığında 2010-11 sezonundan sonra en iyi performansını ortaya koydu. 26 puan alan Karadeniz ekibi, 9 sezon önce aynı haftayı 33 puanda kapatmıştı. Son 9 sezondaki en yüksek puanına ulaşan Trabzonspor o dönem 32 gol atmış, 9 gol yemişti. Bu yıl 27 attı, 15 yedi.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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