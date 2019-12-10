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10 Aralık 2019, Salı
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Dışarıda 1 numara

Dışarıda 1 numara

Fırtına 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 12 puan topladı. temsilcisi puan olarak ile zirveyi paylaşıyor. Ancak ekibinin deplasmanda gol averajı sıfır. ise 13 defa ağları sarsarken, kalesinde sadece 8 gole izin verdi.

Fırtına 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 12 puan topladı. temsilcisi puan olarak ile zirveyi paylaşıyor. Ancak ekibinin deplasmanda gol averajı sıfır. ise 13 defa ağları sarsarken, kalesinde sadece 8 gole izin verdi.

SON 9 YILDA DAHA İYİSİ YOK

Bordo-mavililer 14. haftalar baz alındığında 2010-11 sezonundan sonra en iyi performansını ortaya koydu. 26 puan alan Karadeniz ekibi, 9 sezon önce aynı haftayı 33 puanda kapatmıştı. Son 9 sezondaki en yüksek puanına ulaşan Trabzonspor o dönem 32 gol atmış, 9 gol yemişti. Bu yıl 27 attı, 15 yedi.

  1. 10.12.2019
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