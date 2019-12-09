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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Yusuf sarı tavana çaktı

Yusuf sarı tavana çaktı

 devinin sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı, deplasmanında da etkili bir performans sergiledi. Rakibin sol kanadını bindirmeleriyle çökerken 21 yaşındaki futbolcu güzel bir gol attı.

devinin sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı, deplasmanında da etkili bir performans sergiledi. Rakibin sol kanadını bindirmeleriyle çökerken 21 yaşındaki futbolcu güzel bir gol attı. Kamil 'nin sol kanattan getirip çevirdiği top Yusuf'un önünde kaldı. Genç yıldız meşin yuvarlağı düzeltti. Uzak direğe vuracakmış gibi yaptı. Ancak topu sert bir şutla tavana çaktı. 'dan tebriği kaptı.
  1. 9.12.2019
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