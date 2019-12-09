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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Uğurlu skandalı

Uğurlu skandalı

Hakem  dünkü maçta skandal bir karara imza attı. 15. dakikada atağında Sangare, Abdulkadir Parmak'a faul yaptı ve top dışarı çıktı. Yardımcı hakem faul kararı verilmesi için bayrağını sallarken, aldırış etmedi ve 'Korner' dedi. Korner sonrası ilk pozisyonu Uğurcan çelse de Celustka gol atınca, taraftarı tepki gösterdi.

Hakem dünkü maçta skandal bir karara imza attı. 15. dakikada atağında Sangare, Abdulkadir Parmak'a faul yaptı ve top dışarı çıktı. Yardımcı hakem faul kararı verilmesi için bayrağını sallarken, aldırış etmedi ve 'Korner' dedi. Korner sonrası ilk pozisyonu Uğurcan çelse de Celustka gol atınca, taraftarı tepki gösterdi.
  1. 9.12.2019
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