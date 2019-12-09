Uğurlu skandalı
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu dünkü maçta skandal bir karara imza attı. 15. dakikada Antalyaspor atağında Sangare, Abdulkadir Parmak'a faul yaptı ve top dışarı çıktı. Yardımcı hakem faul kararı verilmesi için bayrağını sallarken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu aldırış etmedi ve 'Korner' dedi. Korner sonrası ilk pozisyonu Uğurcan çelse de Celustka gol atınca, Trabzonspor taraftarı tepki gösterdi.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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