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10 Aralık 2019, Salı
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'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

, Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü ekibi Basel'e konuk olacağı 6. ve son hafta maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi antrenmanı yaptıkları aktarıldı.

Son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansı bulunmayan bordo-mavili ekipte oyuncuların yarın izinli olacağı, müsabakanın yapılacağı St. Jakob-Park'ta 11 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek idmanla da hazırlıkların tamamlanacağı ifade edildi.

  1. 10.12.2019
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