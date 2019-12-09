Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı 6. ve son hafta maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, iki grup halinde çalıştığı belirtildi.
Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi antrenmanı yaptıkları aktarıldı.
Son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansı bulunmayan bordo-mavili ekipte oyuncuların yarın izinli olacağı, müsabakanın yapılacağı St. Jakob-Park'ta 11 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek idmanla da hazırlıkların tamamlanacağı ifade edildi.
- 10.12.2019
- 2020 model Galatasaray ve resmi açıklama! Yılbaşında gidecekler sonrası Fenerbahçe'ye transfer çalımı...
- Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim...
- Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında...
- Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif
- İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!
-
3 puan 2 asist 3 çakmak
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık sağlam bir ön liberoya ihtiyaç var bu takımın öncelikle ONAZİ denenmeli yeterli katkı alınamıyorsa bir transferle bu sorun giterilmeli
-
Neşeli idman
Toplam 1
Yorum
baksoy PARMAK herkes üzerine koyarken sen gittikçe geriliyorsun biraz kendine çeki düzen ver ?
-
İnfial yarattı!
Toplam 1
Yorum
gs inşallah emre çolak gelir..
Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.