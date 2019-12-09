Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi antrenmanı yaptıkları aktarıldı.

Son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansı bulunmayan bordo-mavili ekipte oyuncuların yarın izinli olacağı, müsabakanın yapılacağı St. Jakob-Park'ta 11 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek idmanla da hazırlıkların tamamlanacağı ifade edildi.