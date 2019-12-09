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09 Aralık 2019, Pazartesi
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deplasmanda başka

Trabzonspor deplasmanda başka

Deplasmanda 'u 3-1 mağlup eden , 'in 14. haftası itibarıyla en iyi dış saha performansı gösteren takım oldu. Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürüyor. Bordo-mavililer söz konusu hafta itibariyle dış sahada oynadığı 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 1 maçtan ise mağlup oldu.

Dış sahada attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 12 puanla deplasman sıralamasında aynı puana sahip olan 'in önünde averajla performansı en iyi olan takım oldu.

DEPLASMANDA 1 YENİLGİ ALDI

ekibi ve maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, 'u 2-1, MKE Ankaragücü 3-0 ve 'u 3-1 mağlup etti. 'a ise 2-1 mağlup olmuştu.


2010-11 SEZONUNDAN SONRAKİ EN İYİ DIŞ SAHA PERFORMANSI

, 2010-11 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansına ulaştı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puanla ilk sırada yer alıyordu. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gören bordo-mavililer bu sezonun ardından 14. hafta itibariyle 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karışılık ise 8 gol gördü. Bordo-mavililer 2011-12 sezonunda 11 puan, 2012-13 sezonunda 9 puan, 2013-14 sezonunda 4 puan, 2014-15 sezonunda 7 puan, 2015-16 sezonunda 9 puan, 2016-17 sezonunda 7 puan, 2017-18 sezonunda 7 puan, 2018-19 sezonunda 8 puan toplamıştı.

  1. 09.12.2019
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