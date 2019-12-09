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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Şampiyonluk tezahüratları

Şampiyonluk tezahüratları

taraftarı deplasmanında kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. Bordo-mavili ekibin attığı 3 golle coşan taraftarlar maç sonunda şampiyonluk tezahüratları yaptılar. bir sevinçle stattan ayrıldılar.

taraftarı deplasmanında kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. Bordo-mavili ekibin attığı 3 golle coşan taraftarlar maç sonunda şampiyonluk tezahüratları yaptılar. bir sevinçle stattan ayrıldılar.
  1. 9.12.2019
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