Pereira dinlendi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Pereira dinlendi

dinlendi

Pereira dinlendi

Portekizli sağ bek , hafif sakatlığı nedeniyle hafta içinde Altay kupa maçında forma giymemişti. 35 yaşındaki savunmacı kas ağrılarının sürmesi nedeniyle dün riske edilmedi. Yerine oynadı.

Portekizli sağ bek , hafif sakatlığı nedeniyle hafta içinde Altay kupa maçında forma giymemişti. 35 yaşındaki savunmacı kas ağrılarının sürmesi nedeniyle dün riske edilmedi. Yerine oynadı.
  1. 9.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pereira dinlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN