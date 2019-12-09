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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Kazanmak güzel

Kazanmak güzel

’un hocası Karaman: Üç puan almamız bizim için çok önemliydi. Şartlar ne olursa olsun kazanmak güzel.

Teknik direktör , mutlu olduğunu söyledi. Karaman, şunları kaydetti: "Şartlar ne olursa olsun kazanmak güzel. Oyun içerisinde bizim karakterimiz bu değil. Biz savunma oynayan değil, daha çok futbol oynayan bir takımız. Ama ön tarafta görev verdiğimiz futbolcuların sezon başından beri süregelen maç sırasındaki yorgunluğu, maç kondisyonunun eksikliği, yetersizliği, özellikle hücum hattı içerisinde son topları kullanmamızda bize beklediğimiz finali, beklediğimiz sonlandırmayı yaşatmadı. Skoru korumaya çalıştık ve başardık."
  1. 9.12.2019
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