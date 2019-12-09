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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Kadroda sürpriz yok

Kadroda sürpriz yok

Fırtına'nın çalıştırıcısı , maçına beklenen kadro ile çıktı. Kart cezalısı Sosa'nın yerine orta sahada Abdulkadir Parmak oynadı, Hosseini kulübeye çekildi, Sturridge ilk 11'de sahaya çıktı.

Fırtına'nın çalıştırıcısı , maçına beklenen kadro ile çıktı. Kart cezalısı Sosa'nın yerine orta sahada Abdulkadir Parmak oynadı, Hosseini kulübeye çekildi, Sturridge ilk 11'de sahaya çıktı.
  1. 9.12.2019
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