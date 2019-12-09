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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Buldozer Sörloth

Buldozer Sörloth

Sezon başından beri Fırtına'yı sırtlayan isimlerin başında gelen Sörloth, yine golünü attı. Ligde 14'üncü maçında 9'uncu kez fileleri sarsan Norveçli forvet, krallık yarışında Cisse ve Jahovic'i yakaladı.

Sezon başından beri Fırtına'yı sırtlayan isimlerin başında gelen Sörloth, yine golünü attı. Ligde 14'üncü maçında 9'uncu kez fileleri sarsan Norveçli forvet, krallık yarışında Cisse ve Jahovic'i yakaladı. 23 yaşındaki santrforun Avrupa'da 2, 'nda da 1 golü bulunuyor. Bu arada 'de en fazla gole katkı yapan isim Sörloth (9 gol ve 4 asist). oldu. devinin Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da açılış golünü o attı.
  1. 9.12.2019
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