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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'de kasırga

Akdeniz'de kasırga

Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf’un ilk yarıda attığı gollerle coşan bordo mavililer, zirve takibine devam etti. Ev sahibinin sayısını attı.

Geçen hafta son dakika golü ile G.Saray'ı elinden kaçıran (1-1) Trabzonspor dün 'u 3-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Gol makinesi Sörloth ile 3. dakikada öne geçen Fırtına, 'nın eşitliği sağlamasına aldırış etmedi ve Nwakaeme, Yusuf Sarı'nın golleri ile ilk 45 dakikada sonuca gitmeyi başardı. İkinci devrede Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.

DIŞARIDA ESİYOR

Fırtına galibiyetle istediğini elde etti ve ayrıca dış sahadaki iyi sonuç alma geleneğini sürdürdü. Bordo-mavililer deplasmanda 7 maçta 1 kez yenildi. 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Attığı 13 gole karşılık 8 gol yedi. ekibi; ve F.Bahçe ile 1-1, ile 2-2 berabere kalırken; Rizespor'u 2-1, A.Gücü 3-0, 3-1 mağlup etti. 'a 2-1 yenildi.

  1. 9.12.2019
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