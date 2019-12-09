Akdeniz'de kasırga
Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf’un ilk yarıda attığı gollerle coşan bordo mavililer, zirve takibine devam etti. Ev sahibinin sayısını Celustka attı.
Geçen hafta son dakika golü ile G.Saray'ı elinden kaçıran (1-1) Trabzonspor dün Antalyaspor'u 3-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Gol makinesi Sörloth ile 3. dakikada öne geçen Fırtına, Celustka'nın eşitliği sağlamasına aldırış etmedi ve Nwakaeme, Yusuf Sarı'nın golleri ile ilk 45 dakikada sonuca gitmeyi başardı. İkinci devrede Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.
DIŞARIDA ESİYOR
Fırtına galibiyetle istediğini elde etti ve ayrıca dış sahadaki iyi sonuç alma geleneğini sürdürdü. Bordo-mavililer deplasmanda 7 maçta 1 kez yenildi. 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Attığı 13 gole karşılık 8 gol yedi. Karadeniz ekibi; Kasımpaşa ve F.Bahçe ile 1-1, Başakşehir ile 2-2 berabere kalırken; Rizespor'u 2-1, A.Gücü 3-0, Antalya 3-1 mağlup etti. Sivasspor'a 2-1 yenildi.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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