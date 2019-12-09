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09 Aralık 2019, Pazartesi
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9 yıllık hasret bitti

9 yıllık hasret bitti

Bordo mavili takım, bu sezon deplasmanda inanılmaz bir istatistik elde etti. temsilcisi, Aralık 2010'dan bu yana ilk kez üst üste iki deplasmanında üçer gollü galibiyet aldı.

Bordo mavili takım, bu sezon deplasmanda inanılmaz bir istatistik elde etti. temsilcisi, Aralık 2010'dan bu yana ilk kez üst üste iki deplasmanında üçer gollü galibiyet aldı.
  1. 9.12.2019
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