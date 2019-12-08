Yıldızlar geçidi

Bordo-mavililer bu sezon sakat ve cezalar sebebiyle bir hayli zor günler geçirmişti. Karadeniz ekibi uzun süredir kullanamadığı yıldızlarına bir bir kavuşuyor. Daniel Sturridge son olarak Başakşehir karşılaşmasında forma giymişti. Sakatlığı nedeniyle 4 maçtır yoktu. İngiliz yıldız kupadaki Altay maçında oynadı, bu hafta lig mücadelesi için de hazır. Uzun süren sakatlığı sonrası Caleb Ekuban, Galatasaray maçının 2. yarısında oyuna dahil olmuştu. Bugün 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Abdulkadir Parmak'ın da 2 maçlık cezası sona erdi.

KARAMAN RAHATLADI

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman sakat ve cezaların fazlalığı sebebi ile sürekli zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kalıyordu. Başarılı çalıştırıcı şimdi hem sahaya istediği 11'i sürebilecek hem de yedek kulübesinde girdiği zaman oyunun şeklini değiştirebilecek 'hamle oyuncuları' yer alacak. Sturridge ve Ekuban'ı 11'de kullanacak. Jose Sosa'nın cezalı olduğu haftada Abdulkadir Parmak da onun yerine görev yapacak.

KUPANIN ÖNEMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nın manevi değeri büyük. Bunun dışında sezon içinde kulüplere sakat oyuncularının son durumunu görmeleri açısından da faydalı oluyor. Ayrıca teknik adamların sezon içinde fazla forma şansı veremediği oyuncular Türkiye Kupası'nda kendilerini hazır tutuyorlar. Trabzonspor'da da Ünal Karaman, Sturridge, Ekuban ve A.Parmak'ı Altay maçında oynatmış ve son durumlarını gözlemlemişti.

KANKALAR BULUŞTU

Daniel Sturridge'in takım içinde en iyi anlaştığı isimlerin başında Caleb Ekuban geliyor. İngiliz futbolcu, sürekli olarak Ganalı hücum oyuncusu ile vakit geçiriyor. Sturridge'nin moralinin artması teknik heyeti de memnun ediyor. 30 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında da sık sık Ekuban'a yer veriyor.