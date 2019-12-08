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08 Aralık 2019, Pazar
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Novak hırslı

Novak hırslı

Sakatlığı sebebiyle sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalacağı açıklanan büyük bir hızla iyileşiyor. Sakatlığını tamamen atlatan Çek sol bek takımdan ayrı güç depolama idmanları yaptı.

Sakatlığı sebebiyle sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalacağı açıklanan büyük bir hızla iyileşiyor. Sakatlığını tamamen atlatan Çek sol bek takımdan ayrı güç depolama idmanları yaptı. Takımla da kısa süreli top çalışmalarına katıldı. deplasmanında riske edilmesi beklenmiyor. maçına hazır olacak.
  1. 8.12.2019
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