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08 Aralık 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU | 1 - 3

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1 - 3 Trabzonspor

'in 14. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller; Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf Sarı'dan geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise Ondrej Celutska kaydetti.

'in 14. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısını ise 17. dakikada Celustka kaydetti.

TRABZONSPOR PUANINI 26 YAPTI

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran ve son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 26 yaparken, son 7 maçta 3 puanla tanışamayan Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.

STURRIDGE'DEN MUHTEŞEM 2 ASİST

Sakatlığını atlatan ve karşılaşmaya Sörloth ile birlikte ileri uçta başlayan İngiliz yıldız Daniel Sturridge, 59 dakika sahada kaldı ve maçın iyilerinden biri oldu.

3. dakikada Sörloth ve 25. dakikada Nwakaeme'nin gollerinde asisti yapan isim olan Sturridge, 8 ikili mücadelenin de 5'ini kazandı.

SÖRLOTH YİNE ATTI

Trabzonspor'da kariyerinin en güzel günlerini geçiren Norveçli golcü Aleksander Sörloth, Antalyaspor karşısında da ağları sarstı ve Trabzonspor'un Süper Lig'deki son 3 maçında da ilk golü atan isim oldu.

Bordo-mavili ekiple bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 3 asistlik bir performansa ulaştı. Öte yandan golcü futbolcu Norveç ve Trabzonspor ile çıktığı son 7 maçta 7 kez ağları sarstı.

  1. 08.12.2019
  2. Güncelleme: 08.12.2019 18:30
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