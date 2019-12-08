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08 Aralık 2019, Pazar
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Bütçe belli: 20 milyon TL

Bütçe belli: 20 milyon TL

 temsilcisi devre arasında kadrosuna yapacağı takviyeler için harcayacağı rakamı belirledi. başında ettiği 17 isim için kasasından 25 milyon TL'lik bir rakam çıkaran bordo- mavililer devre arasında daha da tasarruflu olacak. , maksimum 20 milyon euro'luk bütçe belirledi.

temsilcisi devre arasında kadrosuna yapacağı takviyeler için harcayacağı rakamı belirledi. başında ettiği 17 isim için kasasından 25 milyon TL'lik bir rakam çıkaran bordo- mavililer devre arasında daha da tasarruflu olacak. , maksimum 20 milyon euro'luk bütçe belirledi.
  1. 8.12.2019
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