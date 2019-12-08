Antalyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor.

JOSE SOSA FORMA GİYEMEYECEK

Bordo-mavili ekipte sarı kart cezalısı Jose Sosa forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da karşılaşmada mücadele edemeyecek.

ANTALYASPOR'DA 4 EKSİK

Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Charles karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Bahadır, Eren Albayrak ve Amilton da karşılaşmada boy gösteremeyecek.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

MAÇTAN ÖNCE SON BİLGİLER

* Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının birinden puan alabilen Antalyaspor (1B 4M), bu süreçte kalesinde 13 gol gördü ve sadece üç gol atabildi.

* Antalyaspor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (3G 1B), Mayıs 2016'dan bu yana rakibine dış sahada mağlup olmuyor. 2015/16 sezonundaki 7-0'lık maç, bordo mavikili kulübün lig tarihinde aldığı en farklı yenilgiydi.

* Evinde üç maçtır galip gelemeyen ve kalesinde dokuz gol gören Antalyaspor (1B 2M), daha önceki sekiz iç saha karşılaşmasının toplamında altı gol yemişti.

* Deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi (7G 8B 2M).

* Süper Lig'in ilk 13 haftasında en fazla maçta açılış golünü atan takım olan Trabzonspor (10), aynı zamanda öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden ekip (11).

* Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü penaltıdan bulan ekip Antalyaspor (%25; 3/12). Trabzonspor ise şu ana kadar sadece bir penaltı golü yedi.

* Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların 46 ile 60'ıncı dakikaları arasında altı gol yedi ve bu alanda ligin en yüksek sayısına sahip ekip konumunda.

* Antalyaspor'un iç sahada attığı son dört gol de maçların ikinci yarılarında gelirken; bu gollerin ikisinde asisti yapan oyuncu Gustavo Blanco'ydu.

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Alexander Sörloth (12; 8 gol & 4 asist), bu katkıların %58'ini deplasman maçlarında yaptı (4 gol & 3 asist).

* Süper Lig'in ilk 13 haftasında rakiplerine en fazla çalım atan oyuncu Anthony Nwakaeme (44), rakiplerinden en fazla çalım yiyen isim ise Jose Sosa (35).