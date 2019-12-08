Algıları unutun

Karadeniz Fırtınası, 2'de 2 yaparak geldiği Galatasaray mücadelesi öncesi mutlak favori gösteriliyordu. Bordo-mavililer, 1-0 önde götürdükleri mücadelede son dakikada yedikleri golle Cimbom ile 1-1 berabere kalmıştı. Teknik direktör Ünal Karaman, Antalyaspor karşılaşması öncesi "Trabzonspor rahat kazanır" söyleminin çoğalması üzerine oyuncularını uyardı.

İŞİMİZ SAHADA

ÜnalKaraman dün yapılan son idmanda öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcı "Dışarıda yapılan algılara bakmayın. Onları unutun. Bizim işimiz sahada. Galatasaray maçı için de aynısını yaptılar. Herkes yüzde 100 kazanacağımızı düşünüyordu. Kazanamadık. Futbol sahada kazanılır. Hiçbir maç da oynanmadan kazanılmaz. Geçen haftadan dersler çıkardık. Hataların tekrarını istemiyorum. Konsantre olun" dedi.

KAMPA GİRDİ

Trabzonspor Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Belek'teki son çalışmada teknik direktör Ünal Karaman öğrencilerine son taktiklerini verdi. Antrenmanı başkan Ahmet Ağaoğlu da izledi. Ağaoğlu ve Karaman bir süre başbaşa konuştular. Bordo-mavililer idman sonrası kampa girdiler.

YÜZME KEYFİ

Bordo-mavili takımın, Antalya'da yaptığı mini kamp futbolcuların keyfini bir hayli yerine getirdi. Hem antrenman yapan hem de dinlenen oyuncular bol bol havuz keyfi de yaptılar. Teknik direktör Ünal Karaman zaman zaman öğrencileriyle birlikte oturarak fikir alışverişinde bulundu. Kamp bir hayli yararlı geçti.