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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Kendini aştı

Kendini aştı

 bu sezon inişli çıkışlı performansıyla eleştirilse de rakamlara bakıldığında geçen dönemi geride bırakmış durumda. olarak derbisinde etkisiz bir ortaya koyan sol kanat, her şeye rağmen 13 haftada 3 gol, 4 asistlik katkı sağlamayı başardı.

bu sezon inişli çıkışlı performansıyla eleştirilse de rakamlara bakıldığında geçen dönemi geride bırakmış durumda. olarak derbisinde etkisiz bir ortaya koyan sol kanat, her şeye rağmen 13 haftada 3 gol, 4 asistlik katkı sağlamayı başardı. Nijeryalı oyuncu geçen yıl ise aynı dönemde 2 gol, 1 asistlik istatistik yakalayabilmişti.
  1. 7.12.2019
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