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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Kanga’nın fırtına aşkı

Kanga’nın fırtına aşkı

Bordo-mavililer, ’ın Gabonlu ofansif orta saha futbolcusu için girişimde bulundu. Ama Çek kulübü yönetiminin talep ettiği rakam nedeniyle imkansıza yakın gözüküyor.

devinin Avrupa Ligi elemeleri 3. turunda saf dışında bıraktığı 'ın 29 yaşındaki ofansif orta sahası Guelor Kanga Kaku, performansı ile göz doldurmuştu. Fırtına'ya 1 gol atan ve 2 de asist yapan Kanga, bu sezon ligde şu ana kadar 19 maçta 10 gol ve 7 asistlik inanılmaz bir performans ortaya koydu. 'un Kanga'yı takibe aldığı ortaya çıktı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 1.67 boyundaki oyuncuyu devre arasında alma planı yapan Fırtına, kulübünün 4 milyon euro'ya yakın bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle bu transferi askıya aldı. Ancak Kanga'nın Fırtına'da oynamak istediği ve bu nedenle devre arası olmasa bile sezon sonu gelebileceği belirtildi.
  1. 7.12.2019
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