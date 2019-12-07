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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Haksızlığa rağmen

Haksızlığa rağmen

Başkan , 'un iyi yolda olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Geçen seneki sezonun henüz başında geride bırakmayı başarmışsak, seyirci ortalamamızı yüzde 35 oranında artırarak 27 bin dolayına çıkarmışsak, bu toparlanmada sizler de üzerinize düşen ödevi layıkıyla yerine getirmişsiniz demektir.

Başkan , 'un iyi yolda olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Geçen seneki sezonun henüz başında geride bırakmayı başarmışsak, seyirci ortalamamızı yüzde 35 oranında artırarak 27 bin dolayına çıkarmışsak, bu toparlanmada sizler de üzerinize düşen ödevi layıkıyla yerine getirmişsiniz demektir. Takımımızın ortaya koyduğu mücadele, yaşanan onca şanssızlık ve haksızlığa rağmen geleceğe dönük büyük bir umut vadediyor. Kısacası yeni on yıla daha rahat, öz güvenli ve mutlu giriyoruz" dedi.
  1. 7.12.2019
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