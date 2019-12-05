Trabzonspor'ın golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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'ın golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı

Trabzonspor'ın golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı

'da, maçı öncesi gerçekleşen son antrenmanda Sörloth sakatlandı. Yıldız futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

'nda Altay'ı 2-1 yenerek rövanş öncesinde avantaj yakalayan 'da, ligde bu hafta oynanacak maçının hazırlıkları sürüyor.

Sörloth, Trabzonspor'un son antrenmanında takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadele esnasında aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Golcü oyuncu idmanı yarıda bırakarak dışarı çıktı. Sağlık ekibinin müdahele ettiği oyuncunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.

TRABZONSPOR'U GOLLERİYLE TAŞIYOR

Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde oynadığı 13 maçta 8 gol atarken, 3 asist yaptı. Golcü futbolcu tüm kulvarlarda ise 22 maçta 11 gol atarken, 4 asist yaptı.

  1. 06.12.2019
  2. Güncelleme: 06.12.2019 00:28
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