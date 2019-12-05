Trabzonspor'ın golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 2-1 yenerek rövanş öncesinde avantaj yakalayan Trabzonspor'da, ligde bu hafta oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor.

Sörloth, Trabzonspor'un son antrenmanında takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadele esnasında aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Golcü oyuncu idmanı yarıda bırakarak dışarı çıktı. Sağlık ekibinin müdahele ettiği oyuncunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.

TRABZONSPOR'U GOLLERİYLE TAŞIYOR

Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde oynadığı 13 maçta 8 gol atarken, 3 asist yaptı. Golcü futbolcu tüm kulvarlarda ise 22 maçta 11 gol atarken, 4 asist yaptı.