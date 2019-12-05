Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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ve 'ye sevk edildi

Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, , ve temsilcisinin yönetim kurulu üyesi () sevk etti.

'den yapılan açıklamada, 'un TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynadığı 5. tur ilk maçındaki talimatlara ayrıkı hareketi nedeniyle 'ye gönderildiği bildirildi.

'un ve temsilcisinin yöneticisi 'ün ise internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

  1. 05.12.2019
  2. Güncelleme: 05.12.2019 18:02
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