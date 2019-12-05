Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Antalyaspor ve Akdeniz temsilcisinin yönetim kurulu üyesi Murat Süğlün'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçındaki talimatlara ayrıkı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
Antalyaspor'un ve Akdeniz temsilcisinin yöneticisi Murat Süğlün'ün ise internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.
- 05.12.2019
- Güncelleme: 05.12.2019 18:02
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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