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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Onazi 345 gün sonra

Onazi 345 gün sonra

 Lig'de geçtiğimiz sezon 2018'de oynanan maçında sakatlanan ve aşil tendonu kopan Onazi, kupada Altay maçının kadrosuna alındı.

Lig'de geçtiğimiz sezon 2018'de oynanan maçında sakatlanan ve aşil tendonu kopan Onazi, kupada Altay maçının kadrosuna alındı. Tam 345 gündür takımdan ayrı olan 26 yaşındaki ön libero, dün bordo- mavili kafile ile birlikte 'e gitti. Teknik direktör 'ın kısa bir süre de olsa Altay maçında Nijeryalı oyuncuya forma vermesi bekleniyor. sınavında da oynayabilir.
  1. 4.12.2019
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