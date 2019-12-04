En az süre alan Sturridge

Fırtına, sezon başında transferini gerçekleştirmek için büyük bir uğraş verdiği Sturridge'den beklediği verimi alamadı. Bunda en büyük etken ise yıldız futbolcunun uzun süredir sakatlıklarla uğraşıyor olması. Karadeniz ekibinin bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 22 resmi müsabakada 7 kez forma giyebildi. İngiliz forvet, Süper Lig'de 191 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı, 2 asist yaptı. Avrupa'da ise 126 dakika forma giyen oyuncu, yabancı futbolcular arasında en az süreyi alan isim oldu.

FORMA GİYMEK İSTİYOR

Sturidge, uzun bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. G.Saray derbisi öncesi takımla birlikte çalışmalara başlayan ve kritik maç kadrosunda yer almasına rağmen süre alamayan 30 yaşındaki santrfor, teknik direktör Ünal Karaman ile bir görüşme yapmıştı.