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03 Aralık 2019, Salı
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'dan meraklandıran paylaşım!

Trabzonspor'dan meraklandıran paylaşım!

'in başarılı ekiplerinden resmi hesabı üzerinden meraklandıran bir paylaşımda bulundu. ekibi kahkahalar içerisinde gülen Ekuban'ın bulunduğu bir gönderi paylaşarak 'Ekuban'ı bu kadar güldüren şey ne? Cevabı saat 13.00'te notu düştü'

Bu sezon ligde 'Fırtına' gibi esen uzun bir aradan sonra şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri.

Yapılan transferlerin verdiği gösterdiği performans göz doldururken bordo-mavili ekip hesabı üzerinden bu isimlerden biri olan Caleb Ekuban'ın bulunduğu bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda Ganalı oyuncunun kahkalar içerisinde güldüğü görülürken taraftarlar ''ın, Trabzonspor maçı için yaptığı 3D paylaşım için bu tepkiyi verdiği yönünde yorumda bulunuldu. Paylaşıma 'Ekuban'ı bu kadar güldüren ne? Cevabı saat 13.00'te' notu düşüldü.

İşte o paylaşım...

  1. 03.12.2019
  2. Güncelleme: 03.12.2019 11:02
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