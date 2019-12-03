Trabzonspor'dan meraklandıran paylaşım!
Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Trabzonspor resmi sosyal medya hesabı üzerinden meraklandıran bir paylaşımda bulundu. Karadeniz ekibi kahkahalar içerisinde gülen Ekuban'ın bulunduğu bir gönderi paylaşarak 'Ekuban'ı bu kadar güldüren şey ne? Cevabı saat 13.00'te notu düştü'
Bu sezon ligde 'Fırtına' gibi esen Trabzonspor uzun bir aradan sonra şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri.
Yapılan transferlerin verdiği gösterdiği performans göz doldururken bordo-mavili ekip sosyal medya hesabı üzerinden bu isimlerden biri olan Caleb Ekuban'ın bulunduğu bir paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımda Ganalı oyuncunun kahkalar içerisinde güldüğü görülürken taraftarlar 'Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı için yaptığı 3D paylaşım için bu tepkiyi verdiği yönünde yorumda bulunuldu. Paylaşıma 'Ekuban'ı bu kadar güldüren ne? Cevabı saat 13.00'te' notu düşüldü.
İşte o paylaşım...
Ekuban'ı bu kadar güldüren ne? ??????— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) December 3, 2019
Cevabı saat 13:00'te! ??#TrabzonsporAilesi#Çünkübizkocamanbiraileyiz pic.twitter.com/hFqN0FUAKw
- 03.12.2019
- Güncelleme: 03.12.2019 11:02
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