Trabzonspor'a Daniel Sturridge müjdesi!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanılan Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında kadroda yer almayan Daniel Sturridge, bordo-mavililerin Altay ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kadroda yer aldı.

Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı Altay maçı kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kadromuz şu oyunculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

MAJID HOSSEINI

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

IVANILDO FERNANDES

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

ABDURRAHİM DURSUN

YUSUF SARI

SERKAN ASAN

FIRATCAN ÜZÜM

OBI MIKEL

DOĞAN ERDOĞAN

OGENYI ONAZI

ABDULKADİR PARMAK

JOSE SOSA

CAFER TOSUN

DONIS AVDIJAJ

ANTHONY NWAKAEME

FIRATCAN ÜZÜM

DANIEL STURRIDGE

CALEB EKUBAN

ALEXANDER SÖRLOTH

KORAY KILINÇ