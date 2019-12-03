Trabzonspor'a Daniel Sturridge müjdesi!
Trabzonspor'a son olarak Galatasaray ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle yer alamayan İngiliz golcü Daniel Sturridge'den müjdeli haber geldi..
Süper Lig'in 13. haftasında oynanılan Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında kadroda yer almayan Daniel Sturridge, bordo-mavililerin Altay ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kadroda yer aldı.
Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı Altay maçı kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre kadromuz şu oyunculardan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
MAJID HOSSEINI
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
IVANILDO FERNANDES
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
ABDURRAHİM DURSUN
YUSUF SARI
SERKAN ASAN
OBI MIKEL
DOĞAN ERDOĞAN
OGENYI ONAZI
ABDULKADİR PARMAK
CAFER TOSUN
DONIS AVDIJAJ
ANTHONY NWAKAEME
FIRATCAN ÜZÜM
DANIEL STURRIDGE
CALEB EKUBAN
ALEXANDER SÖRLOTH
KORAY KILINÇ
- 03.12.2019
- Güncelleme: 03.12.2019 14:55
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Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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