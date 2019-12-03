Trabzonspor, Türkiye kupası'nı 9. kez istiyor! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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, 'nı 9. kez istiyor!

Trabzonspor, Türkiye kupası'nı 9. kez istiyor!

'nı 8 kez müzesine getiren ve en son 2009-2010 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 9 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. ekibinin Türkiye Kupası mesaisi yarın Altay maçıyla başlıyor.

1. Lig temsilcisi Altay ile Ziraat 5. Tur ilk maçında 4 Aralık Çarşamba günü yarın deplasmanda karşılaşacak olan 'da Teknik Direktör Ünal Karaman ve öğrencileri Türkiye Kupası hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a elenen bordo-mavililer kupa hasretini 9 sezona çıkarmıştı.

Son olarak 2009-2010 sezonunda 'da oynanan final maçında 'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililerin son 9 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavililer, 2'şer kez ve , 1 kez de Galatasaray, , ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.


9 SEZONDUR SÜREN HASRET

Trabzonspor, son 9 sezonda sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda 'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup olarak kupaya uzanamamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi Altay ile Trabzonspor yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçıyla birlikte tam 14 yıl sonra karşı karşıya gelecekler. Kupada rakibiyle 7 maça çıkan bordo-mavililer söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 2005-2006 sezonunda kupanın 3. turunda Trabzonspor'a rakip olan Altay, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşı karşıya gelmişti.

  1. 03.12.2019
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