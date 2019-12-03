Trabzon kaçamıyor
Galatasaray'a 90. dakikada yediği golle 2 puan kaptıran Fırtına sezon başından itibaren öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü korumada sıkıntı yaşıyor.
Galatasaray'a 90. dakikada yediği golle 2 puan kaptıran Fırtına sezon başından itibaren öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü korumada sıkıntı yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybı yaşayan takım olan Karadeniz devi, derbide de aynı kaderi yaşadı. Bordo-mavili takım bu sezon öne geçtiği 5 maçta toplam 11 puan yitirdi. Kasımpaşa, G.Birliği, Başakşehir ve Galatasaray'a ikişer puan kaptıran Trabzonspor, Sivasspor'a ise öne geçtiği maçta mağlup olarak üç puan bıraktı.
- 3.12.2019
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