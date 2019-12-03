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03 Aralık 2019, Salı
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kaçamıyor

Trabzon kaçamıyor

'a 90. dakikada yediği golle 2 puan kaptıran Fırtına sezon başından itibaren öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü korumada sıkıntı yaşıyor.

'a 90. dakikada yediği golle 2 puan kaptıran Fırtına sezon başından itibaren öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü korumada sıkıntı yaşıyor. Bu sezon 'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybı yaşayan takım olan devi, derbide de aynı kaderi yaşadı. Bordo-mavili takım bu sezon öne geçtiği 5 maçta toplam 11 puan yitirdi. , G.Birliği, ve Galatasaray'a ikişer puan kaptıran , 'a ise öne geçtiği maçta mağlup olarak üç puan bıraktı.

  1. 3.12.2019
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