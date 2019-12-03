Buldozer Sörloth

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden ve 90'da gol yiyerek morali bozulan Trabzonspor'da Alexander Sörloth kasırgası esiyor. Bordo-mavililerin sezon başında Crystal Palace'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki forvet, takımın en etkili ismi haline geldi. Karadeniz ekibinde attığı gollere, bu sezon milli takımında da son sürat devam eden Norveçli santrfor son olarak Galatasaray'ı da boş geçmedi. Sörloth, büyük takımlardaki forvetler arasında bu sezon en skorer isim oldu.

KİRALAMA BEDELİ 750 BİN EURO

Cimbom'un büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Falcao sadece bir gol atıp, sonrasında sakatlıkla boğuşurken, Andone de benzer bir akıbeti yaşadı. Fenerbahçeli Vedat Muriç, şu ana kadar ligde 12 maçta forma giydi. Kosovalı santrfor bu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti. Galatasaray'ın bir başka gol umudu Ryan Babel 4 golde kaldı. Başakşehir formasıyla iyi bir performans sergileyen Crivelli ise 7 gol kaydetti. Toplam gol sayısını 8'e çıkaran Sörloth, tüm bu isimleri geride bıraktı. Norveçli yıldızın 2 sezonluk kiralama bedeli 750 bin euro. Bordomavili ekip ise Sörloth'a yıllık 1.5 milyon euro ücret ödüyor.

FIFA YÜKSELİŞİNDE BAŞROLDE

Norveç basını, Alexander Sörloth'un performansını yakından takip ediyor. FIFA Dünya Sıralaması'nda son olarak bir basamak yükselen Norveç'in bu çıkışında aslan payı bordo-mavili oyuncuya verildi. Norveç Milli Takımı'nın Romanya, Faroe Adaları ve Malta'ya karşı oynadığı son üç maçta dört gol atan Sörloth'un, takımının yükselişinde başrolde olduğu yorumları yapıldı.

4 AYDA 14 GOL ATTI

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol atan Sörloth, 10 gole ulaştı. Norveç Milli Takımı'nda da 4 kez fileleri sarsan 23 yaşındaki futbolcunun hem kulübünde hem de milli takımında attığı gollerin toplamı 14'e yükseldi. Sörloth ayrıca 4 de asist yaptı.

ALTIN GÜNLERİ

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiralanan Sörloth, İngiliz kulübünde geçtiğimiz sezon 12 maçta görev aldı. Burada beklentileri karşılayamayan başarılı oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig maçında 4 gol attı. Karadeniz ekibinin Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta forma giyen futbolcu, 18 maça ilk on birde başlarken, 3 müsabakada ise oyuna sonradan dahil oldu. Rakip ağlara 10 gol bırakan Sörloth, 4 asist yaptı

KRALLIKTA İDDİALI

Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de attığı 8 golle, krallık yarışında da iddialı duruma gelen Sörloth, 9 gollü Malatyasporlu Jahovic ve Alanyasporlu Cisse'nin ardından 8 golle 3. sırada yer alıyor.