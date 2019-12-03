12 Galatasaraylı 1 Sörloth etmedi!

Son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan Galatasaray'ın gol yollarındaki performansı da içler acısı... Sarı-Kırmızılılar'ın hücum, orta alan ve bek bölgesinde yer alan 12 futbolcusu Süper Lig'de geride kalan 13 haftada takıma sadece 8 gol ve 2 asistlik katkıda bulunabildi.

223 MİLYON LİRAYA DENK GELİYOR

Üstelik aralarında Falcao, Andone, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızların olduğu 12 ismin bu yıl Galatasaray'a maliyeti tam 34.8 milyon Euro (Yaklaşık 221 milyon lira) oldu.

SESSİZ SEDASIZ TRANSFER OLDU

Buna karşın Trabzonspor'un sezon başında sessiz sedasız Crystal Palace'tan aldığı Sörloth ise tek başına 12 Aslan'ı solladı! Norveçli futbolcu 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.

SÜPER LİG'E DAMGA VURUYOR

Lige damgasını vuran Sörloth'un Bordo-Mavililer'e 1 sezonluk maliyeti 1 milyon 850 bin Euro oldu. Trabzon kiralama bedeli için 375 bin Euro, maaş için 1.5 milyon Euro ödedi.

PARA DEĞİL YÜREK

Bir yanda 7 milyon Euro maaş alan ve sakatlıklardan kurtulamayan Falcao... Diğer yanda ise 1.5 milyon Euro maaşa harikalar yaradan Sörloth... Norveçli yıldız futbolun para değil yürek işi olduğunu gösteriyor.