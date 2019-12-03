12 Galatasaraylı 1 Sörloth etmedi!
Lige damgasını vuran Sörloth'un Bordo-Mavililer'e 1 sezonluk maliyeti 1 milyon 850 bin Euro oldu. Trabzon kiralama bedeli için 375 bin Euro, maaş için 1.5 milyon Euro ödedi. Norveçli futbolcu 8 gol atarken, 4 de asist yaptı. Galatasaray'a bu yıl için 35 milyon Euro'ya mal olan 12 yıldız ise ligde 8 gol ve 2 asist üretti.
Son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan Galatasaray'ın gol yollarındaki performansı da içler acısı... Sarı-Kırmızılılar'ın hücum, orta alan ve bek bölgesinde yer alan 12 futbolcusu Süper Lig'de geride kalan 13 haftada takıma sadece 8 gol ve 2 asistlik katkıda bulunabildi.
223 MİLYON LİRAYA DENK GELİYOR
Üstelik aralarında Falcao, Andone, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızların olduğu 12 ismin bu yıl Galatasaray'a maliyeti tam 34.8 milyon Euro (Yaklaşık 221 milyon lira) oldu.
SESSİZ SEDASIZ TRANSFER OLDU
Buna karşın Trabzonspor'un sezon başında sessiz sedasız Crystal Palace'tan aldığı Sörloth ise tek başına 12 Aslan'ı solladı! Norveçli futbolcu 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.
SÜPER LİG'E DAMGA VURUYOR
Lige damgasını vuran Sörloth'un Bordo-Mavililer'e 1 sezonluk maliyeti 1 milyon 850 bin Euro oldu. Trabzon kiralama bedeli için 375 bin Euro, maaş için 1.5 milyon Euro ödedi.
PARA DEĞİL YÜREK
Bir yanda 7 milyon Euro maaş alan ve sakatlıklardan kurtulamayan Falcao... Diğer yanda ise 1.5 milyon Euro maaşa harikalar yaradan Sörloth... Norveçli yıldız futbolun para değil yürek işi olduğunu gösteriyor.
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