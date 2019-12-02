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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'yı kaybetti

Sosa'yı kaybetti

 maçının 27. dakikasında hakeme itirazları sonucunda gördü.

maçının 27. dakikasında hakeme itirazları sonucunda gördü. Bu kartla cezalı duruma düşen Arjantinli futbolcu, maçında forma giyemeyecek.

  1. 2.12.2019
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