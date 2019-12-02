‘İyi oynayamadık’
Trabzonspor'un sakatlığı nedeniyle oynayamayan yıldızı Abdülkadir Ömür, beraberliği yorumladı. Genç futbolcu, “Bizim için iyi bir sonuç değildi. Son dakika golüyle yıkıldık. Çok da iyi oynamadığımız bir gündü açıkçası. İnşallah Mart ayında oynamaya başlayacağım” dedi.
- 2.12.2019
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Toplam 1
Yorum
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
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Toplam 1
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01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
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