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02 Aralık 2019, Pazartesi
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‘İyi oynayamadık’

‘İyi oynayamadık’

'un sakatlığı nedeniyle oynayamayan yıldızı Abdülkadir Ömür, beraberliği yorumladı. futbolcu, “Bizim için iyi bir sonuç değildi. dakika golüyle yıkıldık. Çok da iyi oynamadığımız bir gündü açıkçası. ayında oynamaya başlayacağım” dedi.

'un sakatlığı nedeniyle oynayamayan yıldızı Abdülkadir Ömür, beraberliği yorumladı. futbolcu, "Bizim için iyi bir sonuç değildi. dakika golüyle yıkıldık. Çok da iyi oynamadığımız bir gündü açıkçası. ayında oynamaya başlayacağım" dedi.
  1. 2.12.2019
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