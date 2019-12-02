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02 Aralık 2019, Pazartesi
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G.Saray'dan 'İyi ki varsın Eren" pankartı

G.Saray'dan 'İyi ki varsın Eren" pankartı

G.Saraylı araftarlar derbide alkışlanan bir hareket imza attı. Sarı-kırmızılılar, 61. dakikada hain teröristlerce katledilen şehit 'ün elle çizilmiş resminin yer aldığı "İyiki varsın Eren" pankartı açtı. Bordo-mavili tribünlerde, G.Saraylıların bu jestine alkışlarla destek verdi.

G.Saraylı araftarlar derbide alkışlanan bir hareket imza attı. Sarı-kırmızılılar, 61. dakikada hain teröristlerce katledilen şehit 'ün elle çizilmiş resminin yer aldığı "İyiki varsın Eren" pankartı açtı. Bordo-mavili tribünlerde, G.Saraylıların bu jestine alkışlarla destek verdi.
  1. 2.12.2019
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