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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Fırtına kapalı gişe

Fırtına kapalı gişe

Dev derbiye bordo-mavili taraftarlar gösterdi. Maç öncesi satışa çıkarılan tüm biletleri anında tüketen Trabzonsporlular, tribünleri tıklım tıklım doldurdu ve mücadeleyi 37 bin 260 taraftarın izlediği açıklandı.

Dev derbiye bordo-mavili taraftarlar gösterdi. Maç öncesi satışa çıkarılan tüm biletleri anında tüketen Trabzonsporlular, tribünleri tıklım tıklım doldurdu ve mücadeleyi 37 bin 260 taraftarın izlediği açıklandı. G.Saray taraftarlarının da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurmasıyla derbi adeta kapalı gişe oynandı.
  1. 2.12.2019
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