Emeğe saygı duyun

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son dakikalarda gelen beraberliğe çok üzüldüklerini söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Son dakikada gelen gol bizi gerçekten çok üzdü. Bazen maçın hikayesi topun bir dönüşü, bir dokunuştur. Sizin 90. dakika verdiğiniz maçı özetler. Oraya kadar getirdiğimiz karşılaşmada bunu yapmamalıydık. Bu tarz hatalar yaparsanız, cezayı keserler" ifadelerini kullandı.

HAYAL ALEMINDELER

Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularının emeğine saygı duyulması gerektiğinin da altını çizdi. Ünal Karaman, "Bu bizim oyun karakterimiz değil ama bazı insanların beyni alsın diye tekrarlamakta fayda var. En azından duruşumuza saygı duysunlar. Onların hayal alemi varsa, o hayal aleminde yaşamaya devam etsinler. Oyuncularım belli bir yaşta, verdikleri emeğe saygı duyuyorum. Bunu daha önce de söyledim" diye konuştu.

DERBİ USTASI

Trabzon galibiyeti son dakikalarda kaçırsa da Ünal Karaman'ın derbilerdeki başarısı dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, geçen sezondan bu yana 9 büyük karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti. Derbilerden 16 puan çıkaran Karaman, toplamda 4 galibiyet, 4 de beraberlik aldı.

EN AZ KAYIPLA

Karaman devre arasına kadar en az kayıpla yola devam etmek istediklerini de belirtti. Karaman, "Araya lider girip öyle de kalmak için tüm çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.