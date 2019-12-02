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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Bordo mavi karnaval

Bordo mavi karnaval

Trabzonsporlu taraftarlar tribünlerde renkli görüntüler oluşturdular. 7'den 77'ye tribünde yerini alan bordo- mavililer, 90 dakika susmadan şampiyonluk yolundaki takımlarını desteklediler. Ancak kaçan galibiyet sonrasında taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.

Trabzonsporlu taraftarlar tribünlerde renkli görüntüler oluşturdular. 7'den 77'ye tribünde yerini alan bordo- mavililer, 90 dakika susmadan şampiyonluk yolundaki takımlarını desteklediler. Ancak kaçan galibiyet sonrasında taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.
  1. 2.12.2019
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